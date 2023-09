VIDÉO - Huile d'olive : pourquoi les prix flambent-ils ?

Les consommateurs sont de plus en plus nombreux à la rayer de leur liste de courses : l'huile d'olive. C'est ce qu'a vérifié notre équipe dans une grande surface ce vendredi. "Personnellement, je n'en achète plus, parce qu'effectivement ça devient presque hors de prix", confirme un client dans le reportage en tête de cet article. "Les tarifs ont à peu près augmenté de 20%", estime un autre.

C'est même pire que ça : en moyenne, l'huile d'olive coûte près de 40 % de plus que l'an dernier. La marque Puget, le leader du secteur, reconnaît la hausse et se justifie auprès de TF1 : "Sur le marché mondial de l'huile d'olive, les prix ont doublé en un an". Comment expliquer une telle envolée des prix ? Pour le comprendre, direction l'Andalousie, en Espagne, d'où provient l'essentiel de l'huile d'olive consommée en France.