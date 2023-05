Huile, pâtes, café : pourquoi les prix ne baissent pas malgré la diminution du coût des matières premières

Quand les prix des produits alimentaires vont-ils baisser ? C'est la question que se posent de nombreux Français dans un contexte d'inflation encore très élevé (+15% sur un an en avril). Bonne nouvelle pour les consommateurs : mercredi 17 mai, les géants de l'agroalimentaire en France ont accepté de rouvrir de manière anticipée les négociations avec les distributeurs pour faire baisser les prix de certains produits en rayon. Un retour autour de la table réclamé depuis des semaines par le gouvernement, qui demandait notamment au secteur de revoir à la baisse les prix de vente de leurs yaourts, fromages ou pâtes à tartiner.

Car depuis quelques semaines, il devient plus difficile de justifier la hausse de plusieurs produits : les coûts de certaines matières premières agricoles ou de l'énergie ont eu tendance à se stabiliser, voire à baisser. Exemple avec le prix d'une bouteille d'huile de grande marque nationale dont le tarif a augmenté de 22% sur un an alors que sa matière première, le tournesol, est en baisse de 53% sur la même période. Autre exemple, le prix d'un paquet de biscuits qui est en hausse de 25%, quand le cours du blé a chuté de 46% en un an.