Noël : le tourbillon des derniers achats

C'est la tradition, les dernières heures avant Noël, la bataille des caddies. Dans tous les hypermarchés de France, c'est le week-end le plus chargé de l'année. Dans un hypermarché, on y accueille jusqu'à 10.000 clients par jour et certains comptent même triple. Le rayon fruits de mer est pris d'assaut. Ici, ce sont six tonnes de crevettes, 4500 bourriches d'huîtres et 400 plateaux qui trouvent preneur en un week-end.