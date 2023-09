VIDÉO - Idées déco : votre enfant évolue, sa chambre aussi

Sarah Kaisermann vient d'entrer en sixième. Elle a eu envie de réaménager sa chambre et de lui faire une beauté. Une coiffeuse toute neuve a pris la place des peluches qui font "un peu bébé"... mais qu'elle préfère garder sous la main. "J'ai des coins partout, là ça va être le coin maquillage, le coin pour dormir, le coin pour se détendre, mon bureau", explique la jeune fille dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Tout l'univers de Sarah se concentre dans 12 m² pour elle toute seule. Ses besoins et ses goûts changent, les livres prennent plus de place, et sa chambre suit le mouvement.