Il faut sauver nos boulangers !

C’est la même chose pour Christophe Garcia, boulanger de la "Boulangerie Baskifornia". En préparant sa pâte à l’avance, il débute sa journée plus tard et cuit ses baguettes en fonction de la demande. "Aujourd’hui, je pense qu’on est arrivé au bout du bout des économies qu’il était possible de réaliser", dit-il. En effet, les prix des matières premières aussi continuent de grimper. Dans la boulangerie, la baguette pourrait passer de 1,5 euro à 1,10 euro le mois prochain.