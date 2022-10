Il faut sauver nos friteries !

Même histoire dans une autre friterie. Le gras de bœuf a doublé, plus 15% sur les pommes de terre, et 18% sur les sauces. Au total, c'est plus de 2 000 euros de dépenses supplémentaires par mois. "A la fin du mois, une fois qu'on a tout payé, personnel, charges, fournitures et tout ça, il reste zéro", affirme David Fontaine, patron de "Frite à dorer". Sa portion de frites coûtera bientôt 30 centimes de plus. Et si ça ne suffit pas, ce gérant songe à mettre la clé sous la porte.