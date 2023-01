Il peut rapporter plusieurs centaines d'euros : pourquoi il ne faut pas jeter son vieux téléphone portable

Autre réflexe à adopter également pour limiter la pollution de nos téléphones : le recyclage. Un geste d'autant plus important qu'un téléphone est composé de nombreux matériaux précieux. "Une tonne de téléphones portables mis au rebut est plus riche en or qu'une tonne de minerai d'or brut", avait ainsi estimé en 2021 le Dr Ruediger Kuehr, directeur du programme Cycles durables (SCYCLE) de l'ONU. "Intégrés dans un million de téléphones portables, par exemple, se trouvent 24 kg d'or, 16.000 kg de cuivre, 350 kg d'argent et 14 kg de palladium, des ressources qui pourraient être récupérées et réintroduites dans le cycle de production. Et si nous ne parvenons pas à recycler ces matériaux, de nouvelles fournitures doivent être extraites, ce qui nuit à l'environnement", avait ainsi estimé le chercheur.

Un véritable défi quand on sait que le recyclage de ces matériaux est particulièrement difficile : "Presque la moitié des métaux qui sont dans un smartphone, qui en compte une cinquantaine, n’est recyclable qu’à hauteur de 1%", précisait en novembre dernier Bela Loto, responsable de la Maison de l'information responsable (MIR), qui milite pour une meilleure réutilisation des appareils et un reconditionnement local pour limiter l'empreinte écologique de nos équipements électroniques.