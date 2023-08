Île de la Réunion : connaissez-vous les secrets du rhum arrangé ?

Fabriquer son propre rhum arrangé est une tradition réunionnaise ancestrale. Elle remonte au temps des navigateurs du XVe siècle qui conservaient leurs épices dans du rhum. Et aujourd’hui, "le rhum arrangé, on va le sortir lors des fêtes de famille, en fin de repas, ça va nous permettre de digérer, de passer un bon moment et de faire découvrir ses recettes", nous dit dans la vidéo du 20H de TF1 en tête de cet article, Pierre-Emmanuel Rangama, amateur de rhum arrangé.