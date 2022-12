Illuminations : ces municipalités qui maintiennent l'esprit de Noël... tout en sobriété

Deuxième changement : pas de glace cette année, mais un plancher en bois à la place de la patinoire. Ce qui fait une économie de plus de 9 000€ de consommation énergétique, sans compter la location du groupe électrogène. Il est 16h30, la nuit tombe, mais les nuits scintilleront deux heures de moins par jour et deux semaines de moins, par rapport à l'année dernière. Ni le maire, ni les commerçants, ni les particuliers ne veulent faire l'impasse sur Noël, mais on le voit bien, la fête s'annonce cette année moins fastueuse et plus économe. La suite dans le reportage du 20h en tête de cet article.