Indemnité carburant : alerte sur des tentatives d'arnaques par SMS

Ces fraudes à l'indemnité carburant ne sont pas les seules. Les services de Bercy citent également "certains sites Internet" qui "renvoient vers des numéros surtaxés (en 0899... ou 0891...) pour joindre les centres des finances publiques, qui ne sont rien d'autre que des numéros frauduleux". Pour rappel, les centres des finances publiques ne possèdent que des numéros non surtaxés (en 01, 02, 03, 04 ou 05) et il n'existe qu'un seul numéro, non surtaxé : 0.809.401.401.