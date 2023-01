Chèque carburant : faites-vous partie des 7 millions d'automobilistes qui ne l'ont pas encore demandé ?

L'année 2022 a été marquée par une hausse significative des prix du carburant. Pour donner un coup de pouce aux automobilistes, l'État a mis en place une remise à la pompe, une aide qui a pris fin le 31 décembre 2022. Pour aider les foyers les plus modestes, le gouvernement a depuis déployé le "chèque carburant", une indemnité s'élevant à 100 euros. Là où le bât blesse, c'est que les Français ne le savent pas forcément : 10 millions d'automobilistes sont concernés, mais seulement 3 millions ont fait la demande...

Dans le sujet en tête d'article, un automobiliste, interrogé dans notre sujet, a déjà entendu parler de cette indemnité. Il nous dit même être allé vérifier sur Internet s'il pouvait en bénéficier. "Il me semble effectivement que j'avais regardé que je n'avais pas droit parce que je devais être au-dessus du plafond", dit-il. Effectivement, cette aide est réservée aux foyers les plus modestes. Il est en couple et il a deux enfants. Pour lui, le plafond exact est de 3941 euros net par mois pour le foyer.