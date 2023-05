Inflation alimentaire : le coup de pression de Bruno Le Maire aux industriels

Des prix toujours en hausse. Selon les derniers chiffres publiés ce vendredi par l'Insee, l'inflation alimentaire a encore grimpé en France au mois d'avril. Elle est désormais estimée à +15% sur un an, et en hausse de 0,6% par rapport au mois de mars. Pourtant, les cours de certaines matières premières, comme le blé, ont baissé depuis les dernières négociations commerciales entre grande distribution et industriels. Dans les rayons, les prix, eux, pèsent toujours plus sur le pouvoir d'achat des Français.

Alors le gouvernement a décidé d'agir. Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a reçu jeudi 11 mai à Bercy les représentants de la grande distribution, qui ont prolongé le "trimestre anti-inflation", et doit s'entretenir dans les prochains jours avec les industriels. Avec un objectif : que les deux camps rouvrent les négociations commerciales afin que le prix payé par le consommateur reflète la baisse de certaines matières premières.