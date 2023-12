VIDÉO - Prix de l'alimentation : les bonnes nouvelles de 2024

Après deux ans d'inflation, la hausse des prix va fortement ralentir en 2024. Pâtes, café, chocolat... Certains produits coûteront même moins cher. TF1 vous explique.

C'est une annonce qui devrait réjouir de nombreux Français. En pleine période inflationniste, et alors que sept Français sur dix mangent des pâtes au moins une fois par semaine, soit neuf kilos par personne chaque année, ce produit de consommation courante devrait voir son prix baisser dans les prochaines semaines. Tout du moins dans certaines enseignes de la grande distribution.

"Le prix des pâtes va baisser, c'est très variable d'une marque à l'autre jusqu'à deux chiffres", a ainsi annoncé Dominique Schelcher, directeur des supermarchés Système U, ce jeudi sur RTL, précisant que les chips sont aussi concernées.

Comment expliquer ces futurs baisses de prix ?

De son côté, le président du comité stratégique des centres E.Leclerc, Michel-Edouard Leclerc, a anticipé vendredi "des poches de baisse" de prix de certains produits "dès février-mars" dans les rayons des supermarchés, à l'issue des négociations commerciales en cours.

Selon le cabinet de conseil AlixPartners, le prix de quatre produits alimentaires de base devrait diminuer en 2024, à savoir la farine (3%), le chocolat et le sucre (6%), et le café (10%). Comment l'expliquer ? Le cours des matières premières, comme le blé par exemple, ralentit depuis plusieurs mois, et cela se répercute désormais dans les rayons.

Pour rappel, les négociations commerciales entre la grande distribution et les fabricants se poursuivront jusqu'en janvier 2024, avec à la clé, peut-être, des efforts sur le prix d'autres produits. Les représentants des industriels ont prévenu qu'il ne fallait pas s'attendre à des baisses de prix massives ou généralisées, leurs coûts restant élevés. La hausse des prix a baissé en intensité, s'établissant pour l'alimentaire à +7,7% sur un an en novembre, alors qu'elle était encore à deux chiffres quelques mois plus tôt.