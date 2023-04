"Le matin, je ne mange pas" : avec l'inflation, les Français les plus précaires obligés de sauter un repas

Mais il n'y a pas que des étudiants qui se privent de nourriture. Des retraités ou des familles modestes sont également obligés de faire ce choix. Selon une étude Ifop réalisée pour La Tablée des chefs et publiée ce samedi 8 avril dans les colonnes du Parisien. Environ 53% des Français qui gagnent le Smic ou moins déclarent aujourd'hui qu'ils ont réduit les portions dans leurs assiettes, et 42% qu’ils ont même supprimé un repas comme le petit-déjeuner, le goûter ou le dîner. "Le soir avant, il y avait une entrée, un plat et un dessert. Maintenant, il n'y a que l'entrée, et on passe au dessert", se confie une dame sollicitée dans le reportage de TF1. "Il y a des produits que je ne prends plus, comme le poisson parce que je trouve qu'il a terriblement augmenté, et c'est pas le seul", renchérit un père de famille.

Plus généralement, l'enquête de l'Ifop révèle aussi que 79% des Français ont sérieusement restreint leur consommation alimentaire, dépassés par la hausse des prix. Et tous les produits sont concernés, comme le confirme Laura Bokobza, fondatrice de LBK Consulting. "Depuis un an, on avait vu effectivement un impact sur les courses alimentaires avec une réduction des produits de type viande, donc des produits plutôt chers. Et là maintenant, on voit que les fruits et légumes sont également touchés par cette appréhension des Français à mieux gérer leurs porte-monnaie", explique-t-elle.