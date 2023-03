VIDÉO - Inflation : alimentation, hygiène... quels produits sont les plus touchés par les hausses de prix ?

Au rayon petit-déjeuner, un distributeur que nous avons contacté nous confirme que le chocolat en poudre d'une grande marque devrait passer de 4,18 euros à 4,81 euros dans les prochaines semaines, soit 73 centimes de plus. "On évite le superflu, on prend seulement les produits dont on a vraiment besoin", réagi un client croisé dans les rayons d'un supermarché (voir la vidéo en tête de cet article).

Certains produits d'hygiène, à l'instar des couches pour bébé, pourraient eux aussi connaître un emballement. "On peut s'attendre à une hausse de l'ordre de 20% dans les semaines et les mois qui viennent puisque les industriels n'ont pas pu renégocier l'année dernière", confirme Laura Bokobza, experte marketing pour LBK Consulting.