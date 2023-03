VIDÉO - Comme des objets précieux, des antivols posés sur de la viande ou du poisson dans des supermarchés

Une entreprise à Châteauroux (Indre) a doublé en un an ses commandes, jusqu'à représenter 10% du chiffre d'affaires. Ce fabricant développe désormais des antivols adaptés à tous types de produits. La plupart du temps, les enseignes règlent ces vols à l'amiable. Mais c'est un délit qui peut être sanctionné par des lourdes amendes et jusqu'à trois ans d'emprisonnement dans les cas les plus graves.