VIDÉO - Des prix affichés en baisse dans les rayons : coup de pub ou vraie tendance ?

"Ces dernières semaines, on a baissé deux tiers de nos marques de distributeurs et un tiers des marques nationales. Les marques de distributeurs, c'est beaucoup plus facile parce qu'on a la main, on est en direct avec le fournisseur. Sur les marques nationales, les baisses de prix que vous voyez en magasin, c'est qu'on rogne sur nos marges", explique Michel Biero, directeur exécutif Achats et Marketing chez Lidl France. Il invite ainsi les industriels à renégocier les prix.