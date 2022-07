Boules de glace : pourquoi ce coup de chaud sur les prix ?

Toujours aussi gourmande, aussi rafraîchissante… mais désormais plus chère. Le prix de la boule de glace est en hausse cet été. Et cela n’a pas échappé aux consommateurs que TF1 interroge dans le reportage ci-dessus. "Il y a un grand changement au niveau des prix", note une jeune femme. Un autre confie avoir payé sa boule 3,80 euros : "Quand on est en famille à quatre personnes, ça fait un petit budget"...

Chez cet artisan-glacier de Hyères (Var), la boule coûte 10 centimes de plus par rapport à l’été dernier, 20 centimes de plus pour les deux boules, et 30 pour les trois. Pour comprendre cette augmentation, direction les cuisines. La fabrication de la glace commence par le lait. Là, "on est sur une augmentation de 4 % à l'heure actuelle", assure Eric Girardo, le gérant. Ce sont en fait toutes les matières premières qu'il utilise qui sont désormais plus chères : aucun des ingrédients n'échappe à l'inflation. "Il y a une belle augmentation sur la crème, de 13%. On est sur du 15% d’augmentation sur le prix du sucre, énumère-t-il. Et puis on nous annonce encore des augmentations, c’est ce qui fait peur."