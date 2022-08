Inflation : ces Belges font leurs courses en France

L'inflation en Belgique est de 10%. Ils viennent alors dans l'Hexagone pour des prix qu'ils trouvent moins chers. Dans un hypermarché de Roncq (Nord), à la frontière, les clients Belges sont de plus en plus nombreux. Ils ne se sont pas trompés, la plupart des produits ici sont moins coûteux. C'est notamment le cas de la lessive, des yaourts, et des boissons.