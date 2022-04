Inflation : comment faire face à la hausse des prix ?

Il faut tout calculer, même les trajets. À 1,85 euros le litre du sans-plomb 98, ce retraité ne prend presque plus sa voiture, ou plus comme avant. "On fait bien attention à la conduite économique" ; "On essaie maintenant de ne plus utiliser la voiture, de faire tout à pied, de prendre le vélo", témoignent des consommateurs.