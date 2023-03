VIDÉO - Inflation : comment les Français changent leurs habitudes face à l'augmentation des prix

Anna a elle aussi changé ses habitudes. Elle est aujourd'hui en quête des produits premiers prix, ceux arborant les marques distributeurs et propres à chaque enseigne... Quitte à y passer du temps. "Les courses, avant, pouvaient prendre 20 minutes maximum. Aujourd'hui, cela peut aller jusqu'à 1h30", explique-t-elle dans le reportage.

Comme elle, vous êtes de plus en plus nombreux à favoriser ces produits. Et ça, les gérants de supermarchés l'ont bien compris. Pour s'adapter à ces nouveaux modes de consommation, il a même créé un nouvel espace. "Auparavant, on avait juste un espace avec 200 références. On l'a étendu à 1000 produits, avec l'épicerie par exemple. L'autre nouveauté, ce sont les produits frais. Maintenant, on a de la charcuterie, des yaourts et les produits surgelés", indique, Pierre Prat, directeur d'un supermarché Casino dans le 16ᵉ arrondissement de Paris.