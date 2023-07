VIDÉO - Prix des courses : quelles baisses en juillet dans le panier de TF1 ?

Même panier, même hypermarché, et même liste de course. Cela fait six mois que nous scrutons à la loupe quinze produits du quotidien, et la plupart ont vu leur prix augmenter. En janvier, notre liste se chiffrait à 55,82 euros. Le mois dernier, la facture était passée à 59,60 euros, soit près de quatre euros de plus sur notre ticket de caisse. La tendance s'inverse-t-elle en ce début d'été ?