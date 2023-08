VIDÉO - Alimentation : les prix ne baissent pas assez, industriels et grande distribution se rejettent la faute

Qui est responsable ? Les grandes surfaces, ou les industriels ? De son côté, la grande distribution assure faire des efforts. Cette semaine, Intermarché et Carrefour s'affichent en bons élèves, avec de nouvelles baisses de prix. Environ 1000 produits en baisse, une goutte d'eau alors qu'un hypermarché peut proposer jusqu'à 40.000 références.

Plusieurs clients, interrogés par les équipes du 20H de TF1 dans la vidéo en tête de cet article, ne voient pas la différence sur leurs tickets de caisse. "La raison pour laquelle on ne peut pas faire plus, c'est parce que toutes les négociations n'ont pas abouti, et notamment sur les marques nationales. Nous sommes dépendants des prix fixés par les industriels", explique Stéfen Bompais, directeur de la communication clients chez Carrefour.