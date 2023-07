VIDÉO - Crèmes solaires, chips, glaces : les terreurs du portefeuille cet été

Commençons par une mauvaise nouvelle si vous aimez les chips. La note est bien plus salée partout en France. À La Rochelle, par exemple, 35 centimes d'euros de plus par paquet, conséquence de la hausse du prix des pommes de terre et de l'huile de tournesol. Même constat à Paris, le prix s'envole, c'est 64 centimes de plus. Et il y en a moins dedans, 135 grammes contre 150 l'été 2022, et certains n'en reviennent pas.