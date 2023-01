Inflation : pourquoi le prix de l'eau va (lui aussi) augmenter

Enfin, le réseau français a besoin d'investissement. "Le réseau commence à vieillir et donc il faut le renouveler, et ça, c'est quelque chose de très coûteux, et ça aussi ça peut expliquer l'augmentation des prix. Et vous le savez, le prix des matériaux a augmenté", explique Alexandre Mayol, maître de conférences en économie et expert de l'eau à l'Université de Lorraine. Le prix de l'eau va rester très différent d'une commune à l'autre, car il n’y a pas de réglementation nationale en France. Chaque collectivité a sa propre stratégie.