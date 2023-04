Inflation : plats cuisinés, soins pour le corps... ces produits délaissés par les Français

"Ce n'est plus un plaisir parce que c'est trop cher." Comme de très nombreux Français confrontés à l'inflation et la baisse du pouvoir d'achat, Nathalie, vendeuse, délaisse désormais certains produits dans les rayons des grandes surfaces pour se concentrer uniquement sur ce qui est nécessaire. "Voilà le rayon ou forcément je ne m'arrête plus par plaisir", illustre cette dernière dans le reportage en tête d'article, devant les produits d'hygiène et de soin. "Un lait pour le corps ou des gommages , ce n'est plus une nécessité", poursuit celle dont l'avis est partagé par bon nombre de consommateurs.

En témoigne les chiffres du volume de ventes qui, entre le premier trimestre 2022 et 2023 ont baissé de 16% en moyenne, pour les produits de premiers soins, soins du corps et autres savons.