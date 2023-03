VIDÉO - Prix des courses : le verdict de mars du panier de TF1

Le premier panier du 20H de TF1 a été inauguré en janvier 2023 : au passage en caisse, notre caddie de quinze produits avait été facturé 55,82 euros. Il contenait plusieurs articles d'épicerie, comme des pâtes, des œufs, du lait, mais aussi des produits frais (viande, fruits et légumes) et quelques produits d'hygiène et d'entretien, avec un dentifrice, un gel douche et un rouleau d'essuie-tout. dans

Après avoir refait la démarche en février, l'équipe du JT s'est rendue le même supermarché, avec toujours la même liste de courses en main pour vérifier les prix en mars. Y a-t-il des hausses, des baisses ? Début février, notre panier coûtait 55,60 euros. Aujourd'hui, on constate que le prix de nombreux produits n'a pas bougé dans les rayons. C'est le cas pour le sucre en poudre, le jus d'orange, le beurre, le gel douche. Au total, sur quinze produits, neuf s'achètent au même prix.