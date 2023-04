Huile, café, biscuits... pourquoi les prix ne baissent-ils pas ?

C'est un constat immuable : les paniers de course coûtent de plus en plus cher. Café, huile de tournesol ou biscuits, tous ces produits augmentent de façon permanente. Et pourtant, le prix de certaines matières premières et celui de l’énergie nécessaire pour les transformer ont baissé en un an. Le produit dont les prix ont le plus flambé ? L’huile de tournesol. Une hausse de 30% est constatée, alors que le tarif de la tonne de tournesol a, lui, diminué de 55%. Alors, comment peut-on expliquer ce grand écart ?