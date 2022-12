Inflation : l'Espagne supprime temporairement la TVA sur les produits de première nécessité

Cette taxe passera donc de 4 à 0 %. "On va vraiment s'en rendre compte au moment de payer. On pourra acheter beaucoup plus d'aliments", rassure un Espagnol. La ristourne concerne les produits du quotidien comme le pain, le lait, le fromage, les fruits et légumes ou les céréales. À chaque passage en caisse, chaque client peut faire quelques menues économies. La mesure, accompagnée d'une série d'aides anti-inflation, coûtera dix milliards d'euros à l'État espagnol.