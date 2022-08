VIDÉO - Inflation : Lait, pâtes, viande... Leur prix a-t-il augmenté cet été ?

Au début de l'été, dans une grande surface des Yvelines, TF1 a étudié les prix des aliments du quotidien comme le beurre, les pâtes ou la viande. Deux mois plus tard, nous revenons dans les mêmes rayons et la même liste d'achats avec une question en tête : les prix ont-ils augmenté ? "Je crois que tout a augmenté. Pour le même prix, on a beaucoup moins de choses à acheter", juge une cliente.

C'est vrai pour certains produits, et notamment pour la viande blanche. Ainsi, au kilo, des filets de poulets sur lesquels nous nous sommes penchés sont 1,45 euro plus chers qu'au début du mois de juillet. Même chose pour la plaquette de beurre : elle coûtait 2,20 euros. Aujourd'hui, c'est 2,31 euros, soit 11 centimes de plus.