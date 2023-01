Inflation : le prix de la pomme de terre va (lui aussi) augmenter

Bertrand stocke dans cet entrepôt 900 tonnes de pommes de terre récoltées en septembre. L’agriculteur le déplore : leur taille est réduite à cause des conditions climatiques exceptionnelles, du jamais vu depuis 27 ans. Ses faibles rendements poussent l’agriculteur à augmenter ses prix de vente de 37 %. Mais ce n’est pas l’unique raison, il subit aussi une hausse des coûts de production, l'électricité, mais aussi des traitements contre la germination, plus forte cette année à cause de la douceur.