VIDÉO - Inflation : le sandwich, grand gagnant de la crise

C'est l'éternel retour de notre fleuron national : le jambon-beurre. Avec la crise et la flambée des prix des produits alimentaires, les Français se tournent plus que jamais vers cette valeur-refuge : le sandwich. Une tendance constatée par les commerçants, comme le montre le reportage en tête de cet article.

Mais aussi par les chiffres : les ventes de sandwiches ont augmenté de 15,5% depuis le début de l'année. Moins cher qu'un plat au restaurant, plus rapide à préparer, il satisfait une clientèle de plus en plus large, notamment chez les actifs qui font leur pause déjeuner. Le jambon-beurre reste le plus prisé des sandwiches dans l'Hexagone.