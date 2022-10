Inflation : le succès des produits premiers prix

Devant un supermarché, les prix augmentent, mais les caddies restent bien remplis, parce que les consommateurs ont changé leurs habitudes d’achat. Ils se tournent désormais vers les premiers prix. C’est le cas de Maxime et Florentine. “Parce que sur l’addition, ça augmente considérablement. Une grande différence et des fois, c’est le même goût. Donc on repasse à la marque classique du magasin”, explique Florentine.