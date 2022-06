Inflation : les marques contraintes de s’adapter

Bientôt, il y aura moins de choix parmi les produits de Danone. N'est-ce pas un pari risqué ? Selon Pascal Perri, ce n'est pas forcément une mauvaise chose car pendant trop longtemps, on a eu trop de choix. Aujourd'hui, on est en période de crise. Les coûts de production des industriels augmentent à cause des prix des matières premières qui sont en hausse. Le prix de l'énergie aussi augmente, celui de l'emballage également. Toutes ces augmentations, on les retrouve dans le coût du produit final.