Inflation : les premiers prix augmentent aussi

Semaine après semaine, pour remplir leurs caddies, les consommateurs poussent des soupirs de plus en plus longs. À présent, l'inflation n'épargne même plus les produits de marque de distributeurs. Il y a des hausses sur les matières premières et sur les frais de transports. Les marques dites de premier prix représentent la moitié du chiffre d'affaires du magasin.