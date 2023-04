Les supermarchés sont-ils un peu trop gourmands sur les prix des fruits et légumes ?

C'est une réalité : en termes de budget, manger cinq fruits et légumes par jour devient de plus en plus compliqué en raison de l'inflation. Deux Français sur dix sautent un repas chaque jour, faute de moyens financiers, selon une étude Ipsos réalisée par Le Secours populaire. La crise du Covid-19 n'est pas étrangère à cette paupérisation. Les Français sont de plus en plus nombreux à avoir du mal à se nourrir correctement, voire à faire l'impasse sur un repas.

Parmi les produits qui ont le plus augmenté, citons les concombres et les tomates. Dans les rayons, pour trouver les prix les moins élevés, il faut souvent se tourner vers les produits étrangers, comme les tomates cerise du Maroc vendues à 7.96 euros le kilo, deux fois moins chères que celles en provenance de France, vendues à 14,99 euros le kilo.