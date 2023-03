VIDÉO - Hausse des prix : le top 10 des produits qui ont le plus augmenté

Parmi les hausses les plus fortes recensées par le magazine, viennent ensuite dans l'ordre le beurre gastronomique de la marque Président (+36% en 2 ans), le pack de six bouteilles de lait d’un litre de Grandlait (+34%), le nettoyant vaisselle Paic Citron en format 750ml (+33%), le paquet de farine de blé T45 de 1 kilo de la marque Francine (+28%), le pack de six rouleaux de papier toilette "Ultra Doux" de Lotus (+26%), le sachet de pain en tranches "100% mie" de Harry’s (+25%). La bouteille d’huile d’olive extra vierge de 1L de Puget (+24%) clôture ce top 10 des produits ayant le plus augmenté en 2 ans.