Inflation : pourquoi l'apéro résiste

Entre amis ou en famille, tout est bon pour prendre l'apéro. Et même si les prix des biscuits apéritifs ou des cacahuètes augmentent, hors de question de sacrifier ce moment convivial. À Marseille, les habitantes et habitants sont unanimes au micro de TF1. "Non, on ne réduit pas le budget apéro, jamais", s'amuse une femme en plein apéritif sur une plage. "Je préfère manger des pâtes et avoir un bon apéro", sourit sa voisine. Moins cher qu'une sortie au bar ou au restaurant, pour beaucoup, ce moment de détente reste accessible malgré l'inflation.