Inflation : pourquoi le prix des bananes va aussi augmenter

Pour comprendre cette hausse, il faut examiner le parcours de ce fruit. Quand elle arrive sur notre continent, la banane est verte. "Notre travail de mûrisseur consiste à réveiller un fruit qui est endormi", indique Franck Lliso, directeur de Select Agrumes. Comme tout bon réveil, cela se passe dans une chambre... de mûrissage. Les bananes y restent quatre à six jours, une étape incontournable qui demande beaucoup d'électricité.

"Des ventilateurs sur les côtés des cartons vont permettre de mettre en place un processus qui va transformer l'amidon de la banane en sucre", explique effectivement Franck Lliso. La forte hausse des coûts de l'énergie est donc l'une des explications de l'augmentation du prix de la banane. Autre raison, les bananes viennent de loin, principalement de Côte d'Ivoire, mais aussi des Antilles, du Costa Rica et de l'Équateur. Or, les coûts de transport, eux aussi, ont augmenté de 40%. Il faut également ajouter à cela la hausse du prix de l'engrais et des emballages.