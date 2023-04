VIDÉO - Inflation : pourquoi les prix de l'alimentation ne baissent-ils pas ?

"C'est un euro par-ci, c'est cinquante centimes par-là", soupire une cliente dans les allées d'un supermarché. "La dernière fois j'étais avec un monsieur, il s'est mis les mains sur la tête, et il m'a dit 'vous avez vu, madame, le prix des pâtes ?'", témoigne-t-elle dans le reportage de TF1 en tête de cet article. On ne peut que le constater : en un an, les prix de nombreux produits ont augmenté, pour certains de façon vertigineuse.

Parmi les aliments de base, notre équipe a sélectionné trois produits typiques : un paquet de pâtes est passé de 1,75 euro il y a un an à 2,06 aujourd’hui. La plaquette de beurre a grimpé de 2,52 euros à 3,35. Tandis qu'une bouteille d'huile de tournesol, vendue à 2,29 euros l’an dernier, atteint désormais carrément les 3,63.