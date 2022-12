Pouvoir d’achat : le traditionnel panier de Noël des aînés remplacé par un bon cadeau

Le bon est valable dans tous les commerces de la commune. Pour en profiter, la seule condition est d’avoir plus de 70 ans. L’initiative a été proposée par le maire. "On aimerait faire plus mais on a 20% de la population qui a plus de 70 ans. C’est 420 chèques quand même. C’est plus de 10.000 euros de soutien aux commerçants et 10.000 euros pour les habitants", explique Yves Laporte, maire (SE) de Donzenac. Un budget conséquent pour cette petite commune de 2800 habitants. Ce bon cadeau est valable jusqu’au 15 janvier.