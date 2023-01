Courses au supermarché : le ticket de caisse va (encore) augmenter

Rien n'est décidé. Mais si c'était le cas, une boîte de petits pois vendue 3,50 euros passerait à 4,13 euros. Comment expliquer cette situation ? Par la flambée des prix de l’énergie pour les industriels, comme ici en Normandie. Un fabricant de riz au lait paie 3 500 euros d'électricité en plus par mois par rapport à l'an dernier.

Il a obtenu gain de cause lors des négociations, avec 50 centimes de plus par produit. Seront-ils entièrement répercutés dès le mois de mars ? Pour cette enseigne, pas question, ça sera progressif. "Ça ne va pas se faire tout d'un coup, ça va être étalé entre le mois de mars et avril, mai probablement, et en même temps, on fera tout derrière pour continuer et aider les consommateurs à faire face à cette inflation", explique Dominique Schelcher, président de Système U.