"On ne peut pas l'accepter" : la hausse des prix, cœur du bras de fer entre grande distribution et industriels

Les négociations commerciales entre grandes surfaces et industriels ont lieu en ce moment. Elles permettent d'établir les prix que vous paierez l'an prochain dans les rayons. Un bras de fer au cours duquel les supermarchés n'hésitent aujourd'hui plus à retirer des produits de leurs rayons.

Être en tête d'affiche dans les rayons, certaines grandes marques s'en seraient bien passées. À y regarder de plus près, ce n'est pas pour faire leur promotion. En détournant un célèbre slogan, un supermarché d'Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) a par exemple décidé de retirer une soupe de ses rayons et dénonce de possibles nouvelles hausses de prix allant jusqu'à 39%. Des affiches qui font sourire les clients.

Les matières premières et les emballages sont orientés à la baisse, les produits devraient baisser Jean-François Soudais, vice-président d'Intermarché et Netto

Mais cette campagne de dénonciation peut-elle faire changer d'avis les industriels ? C'est ce qu'espère le distributeur, qui a choisi d'afficher les marques à chaque fois qu'une augmentation lui semblait injustifiable. "Les matières premières et les emballages sont orientés à la baisse, les produits devraient baisser. Il y a un mouvement de fond, de façon secrète, de changer des recettes pour pouvoir passer des hausses sur un marché qui devrait baisser. On ne peut pas le comprendre, on ne peut pas l'accepter", estime Jean-François Soudais, vice-président d'Intermarché et Netto.

C'est le cas du célèbre savon Le Petit Marseillais, accusé dans les rayons d'être "fada" sur ses prix. La marque nous a répondu ce lundi, et explique que le contenu du produit a changé. "Il s'agit d'une nouvelle formule plus naturelle et plus responsable d'un point de vue environnemental", écrit-elle. Ce coup de pression n'a pour l'instant pas provoqué de baisses de prix, mais pourrait bien provoquer une baisse des ventes pour les industriels. Les consommateurs se détournent déjà des grandes marques depuis cet été. "Je vais acheter mes légumes et je vais cuisiner !", sourit un client, les bras chargés de courses, dans la vidéo en tête de cet article. Ces nouvelles augmentations ne devraient rien arranger.