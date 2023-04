VIDÉO - Huile, biscuits, café... Le prix des matières premières baisse, mais pas celui des courses

Nous avons sollicité trois marques sans réponse, nous sommes donc allés dans l'usine d'une biscuiterie. Il y a quelques mois, l'industriel a obtenu environ 17 centimes de plus sur ses paquets, plus 20 %. À peine de quoi couvrir, dit-il, la hausse des matières premières et de toutes ses charges. "On n'a pas pu répercuter tout le transport, les salaires, les emballages, l'énergie, et toute cette partie-là, on a besoin, nous aussi, en tant qu'industriels, de récupérer la marge perdue. En fait, en ce moment, on survit", explique Sébastien Pautrel, directeur général de la biscuiterie de la Mère Poulard, en Ille-et-Vilaine.