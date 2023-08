Prix des courses : quelques bonnes surprises dans le panier mensuel de TF1

Mais le jus d’orange attire notre attention. Il a perdu 28 centimes par rapport au mois dernier grâce à une promotion. Pourtant, le cours du jus d’orange a bondi de 30% depuis le début de l’année. Des catastrophes naturelles au Brésil et aux États-Unis ont ravagé les cultures. En conséquence, les stocks sont au plus bas depuis dix ans, et les prix normalement à la hausse.

Ce mois-ci, notre panier ne sera pas complet. Notre pack de lait habituel, en promotion le mois dernier, manque à l’appel. Sans ce dernier, notre panier TF1 nous a coûté 52,64 euros. Cela fait donc 31 centimes de moins qu’au mois de juillet.