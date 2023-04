Inflation : vers la fin des grandes marques dans les supermarchés ?

L'Institut national de la statistique avait auparavant estimé l'inflation à 5,6% sur un an le mois dernier. La hausse des prix à la consommation a toutefois marqué le pas par rapport à février (6,3%), principalement du fait du ralentissement des prix de l'énergie. Sur un an, les prix de l'alimentation ont continué d'accélérer, grimpant de 15,9% en mars (après 14,8% en février). Tant les produits frais, comme les fruits et légumes, que les produits non frais tels que le pain, les céréales, la viande, le fromage, le chocolat ou les boissons, sont concernés par cette tendance.

D'où cette question : les supermarchés vont-ils se passer de grandes marques en France ? Cette pratique est déjà mise en place en Allemagne où la plus grande enseigne de supermarché (Edeka) a choisi de se passer de certaines marques les plus connues, refusant les hausses de prix jusqu'à 20% demandées par les industriels. Emily Mayer, experte de la grande distribution, constate que les tensions entre les distributeurs et les grandes marques sont exacerbés dans le contexte inflationniste. Mais, "à un moment donné, il y a toujours un accord qui est trouvé. Les produits reviennent, même s'ils peuvent disparaître pendant un moment", précise la directrice des études de l'Institut Circana. Plus d'informations dans le sujet en tête de cet article.