VIDÉO - Inflation : qu'est-ce qui fait (autant) monter le prix des œufs ?

Tout commence chez l’éleveur de poules, Gwenaël, qui vend ses œufs à dix centimes l’unité. Le problème, c’est qu’il n’arrive plus à couvrir ses frais, l’alimentation de ses poules et l’énergie lui coûtant beaucoup trop. Il estime donc qu’il devrait vendre ses œufs plus cher, de 1 à 3 centimes supplémentaires.