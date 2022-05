Inflation record : les Français consomment moins

Les secteurs de la décoration et du bricolage sont également touchés par l'inflation. Les conséquences sur les ventes sont, selon une experte, beaucoup plus radicales que pour l'alimentaire. "Dans le non alimentaire, c'est différent. On peut vraiment observer des décisions d'achats qui seront reportés. Donc je peux décider que ce n'est pas un produit de première nécessité pour moi aujourd'hui et je l'achèterai plus tard, ou tout simplement, je ne l'achèterai pas", déclare Emilie Dubuc, consultante du cabinet AlixPartners.