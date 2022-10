Inflation record : qu'avez-vous changé dans vos habitudes ?

Ce client, lui, va désormais plus souvent chez les enseignes à bas prix et plus rarement chez son commerçant habituel. Même constat chez cette poissonnière, les clients viennent moins souvent. Et quand ils achètent, la facture est moins élevée. "C'est vraiment une diminution de quantité", affirme-t-elle. Ce fromager, lui, a dû augmenter ses prix de 15%.