VIDÉO - Super, méga, maxi promos : les coulisses de la bataille marketing des supermarchés

Face à des clients de plus en plus prudents, les géants de la grande distribution mènent une véritable guerre de communication pour les attirer dans leurs enseignes. "On a paraphrasé les affiches de mai 68 : 'Il est interdit d'interdire' de vendre moins cher", commente Michel-Édouard Leclerc en montrant le visuel d'une de ses campagnes. Le président du conseil exécutif du groupe E. Leclerc souhaite redorer l'image des supermarchés. "Ce n'est pas nous qui sommes à l'origine de l'inflation. On a envie de dire à nos clients qu'on fait le job, et donc ça suppose de la publicité, de la communication. Et c'est pour ça que la grande distribution est très active en ce moment", poursuit-il.

Chaque enseigne possède un plan marketing bien précis. Carrefour, par exemple, mise sur 'Le coin des bonnes affaires' pour concurrencer les enseignes discount de déstockage ou de vente en gros. "Vous allez avoir une communication ultra-simple. Ce sont des prix ronds, il n'y a pas de schémas ou de centimes. Vous avez un espace qui est rouge, qui est défini dans le magasin. Il est proche de l'entrée et de la zone promotionnelle", explique le directeur de la communication clients du groupe Carrefour, Stéfen Bompais.